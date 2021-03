Frank Ntilikina de retour dans le cinq de New York, Batum et les Clippers battent encore San Antonio

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Seulement deux joueurs français étaient sur le parquet ce jeudi. Dans le match opposant New York à Washington D.C., Frank Ntilikina était de retour de le cinq de départ, profitant de l'absence de Reggie Bullock. Le meneur français et ses coéquipiers se sont imposés au Madison Square Garden, 106 à 102 face au club de la capitale fédérale, après avoir compté jusqu'à 17 points de retard. Bien que titulaire, Ntilikina n'a joué que 15 minutes pour une ligne de statistiques plutôt timide (0/2 aux tirs et 4 rebonds). A noter que du côté de la Big Apple, Vincent Poirier a été transféré ce jeudi par Philadelphie, mais s'apprête à être coupé.

Les résultats de la nuit (1/2) pic.twitter.com/HPSQkEgLuE — NBA France (@NBAFRANCE) March 26, 2021

De l'autre côté du pays, Nicolas Batum et les Clippers affrontait les Spurs en back to back. Comme la veille, ce sont les Californiens qui se sont imposés sur le score de 98 à 85. Batman a fait du Batman bien que ses pourcentages soient un peu en berne. L'ailier français termine la rencontre avec 6 points à 2/8 aux tirs dont 2/7 à 3 points, 8 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 30 minutes en sortie de banc. A noter que le double MVP des finales, Kawhi Leonard était mit au repos.