Frank Ntilikina envoyé à Détroit en échange de Derrick Rose ?

Alors que l'ancien MVP de la NBA Derrick Rose (1,88 m, 32 ans) pourrait retrouver les Knicks de New York, ces derniers pourraient inclure Frank Ntilikina (1,96 m, 22 ans) en échange annonce le journaliste Ian Begley de SNY.

Le meneur n'est pas entré en jeu depuis le 29 décembre. Blessé au genou, l'international français a d'abord été arrêté. Mais depuis son retour de blessure, son coach Tom Thibodeau n'a plus fait appel à lui et Ntilikina est sorti de sa traditionnelle réserve pour exprimer sa frustration dans les médias. Dans sa dernière année de contrat rookie, l'Alsacien doit prouver qu'il a sa place en NBA. Ce pourrait être dans le Michigan aux côtés de deux autres français, Killian Hayes (actuellement blessé) et Sekou Doumbouya.

Ce trio tricolore dans une franchise NBA représenterait une première depuis la saison 2013-2014 des San Antonio Spurs, avec Tony Parker, Nando De Colo et Boris Diaw. Reste à savoir s'il va devenir réalité.

Frank Ntilikina is one player who has come up in discussions between Pistons and Knicks about a potential Derrick Rose trade, per SNY sources. The Athletic first reported that Knicks are in talks with Pistons about a trade for Rose, who has a long history with Tom Thibodeau.