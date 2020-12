Frank Ntilikina n'a pas parlé prolongation avec New York

Alors qu'il vient d'entamer sa quatrième saison avec New York, Frank Ntilikina (1,96 m, 22 ans) arrivera au bout de son contrat rookie en fin de saison. Le meneur drafté en 8e position de la Draft NBA 2017 n'a néanmoins jamais réussi à s'imposer durablement en tant que joueur majeur des Knicks, une franchise toujours aussi particulièrement avec des changements de direction et de coach réguliers. Reste à savoir s'il y parviendra cette saison sous les ordres de Tom Thibodeau. Selon Stefan Bondy du New York Daily News, l'Alsacien n'a pour l'instant pas discuter prolongation avec les Knicks. Son avenir restera flou jusqu'à la fin de cet exercice 2020-2021.



Frank Ntilikina confirms there were no discussions about an extension with the Knicks. He’ll be a restricted free agent after the season.