Frank Ntilikina réalise un retour remarqué !

En l'absence d'Elfrid Payton, une place s'est libérée sur le poste 1 à New York. L'occasion pour Frank Ntilikina d'entrer en jeu pour la première fois depuis le 29 décembre. Et le meneur français s'est montré productif. En 23 minutes, il a cumulé 7 points à 3/6 aux tirs, 2 passes décisives et 3 interceptions, contribuant ainsi en la 16e victoire (en 33 matches) des Knicks, 140 à 121 contre Sacramento. Des Kings qui ont perdu pour la 9e fois de suite. « Sa défense a été fantastique », l'a complimenté Tom Thibodeau dans les colonnes du New York Post. « Je voulais observer Frank sur le parquet. Nous avons confiance en tout le monde dans cette équipe. C'était sa chance et il l'a saisi. Il a été formidable. »

Immanuel Alec Frank



Immanuel Quickley: 25 PTS (+15 +/-)

Alec Burks: 24 PTS (+22 +/-)

Frank Ntilikina: 7 PTS, 3 STL (+17 +/-)



Et comme une bonne nouvelle ne suffisait pas : Vincent Poirier est également entré en jeu. Mais pour 2 minutes dans la victoire de Philadelphie contre Dallas (111-97).

La soirée a été moins réussie pour Evan Fournier et Nicolas Batum. Les deux cadres de l'équipe de France ont perdu à l'extérieur dans les grandes largeurs à Brooklyn (129-92) et Memphis (122-94), cumulant respectivement 8 points à 3/9, 1 rebond, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 balles perdues en 26 minutes et 4 points à 1/2, 2 rebonds et 2 passes décisives en 24 minutes. Fournier a croisé la route de Timothé Luwawu-Cabarrot qui a lui fini à 5 points à 1/7, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 22 minutes.