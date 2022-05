Frank Ntilikina réintégré à la rotation des Mavericks

Absent de toute la série contre Utah, Frank Ntilikina a disputé toutes les rencontres de la demi-finale de conférence contre Phoenix pour l'instant. Ça, c'est dans les chiffres. Pour le factuel, l'enfant du playground strasbourgeois de la Citadelle s'est contenté du garbage-time lors des deux premières sorties : 2 minutes lors du Match 1, puis 5 lors du Match 2, marqué par son premier panier en playoffs.

Mais vendredi, l'ancien New-Yorkais a hérité d'un vrai rôle. Envoyé au feu pour de courtes missions défensives, Ntilikina a également profité des problèmes de faute de Luka Doncic (5) pour faire grossir son temps de jeu jusqu'à 12 minutes, son record depuis le 24 mars. S'il s'est contenté d'une seule interception, sans tenter le moindre tir, son travail défensif fut remarqué, que ce soit sur Devin Booker ou Chris Paul. Ainsi, puisqu'il est de bon aloi de faire des statistiques sur tout en NBA, Booker cumule un total de 1/8 aux tirs et 6 balles perdues lorsqu'il est défendu par Ntilikina depuis le début de cette série.

Devin Booker when guarded by Frank Ntilikina this post-season (total of 17 possessions)

1-8



1-8

6 TOs



The next lowest FG% Booker has been held to by a single player was 43%. That player? Jrue Holiday, in the 2021 Finals.



Jrue Holiday, in the 2021 Finals. pic.twitter.com/q5lthrmFn9