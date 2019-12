Frank Ntilikina sort du cinq majeur, Elie Okobo l'intègre

NBA

De moins en moins utilisé mais aussi très discret depuis plusieurs semaines (4,3 points à 38,1% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 1,7 passe décisive en 17 minutes en décembre), Frank Ntilikina a été sorti du cinq majeur (au profit d'Elfrid Payton) des New York Knicks par le nouveau coach Mike Miller. En 10 minutes en sortie de banc, il a cumulé 4 points à 2/5 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives mais les Knicks se sont inclinés 123 à 102 contre Milwaukee, qui possède le meilleur bilan NBA pour le moment (26 victoires en 30 matchs).

Ricky Rubio malade, Elie Okobo a intégré de son côté le cinq majeur des Suns au poste de meneur pour la première fois de la saison. Face aux Rockets du duo Harden - Westbrook (77 points), il a saisi l'opportunité pour se mettre en valeur (17 points à 6/10 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes). Mais Phoenix s'est incliné 139 à 125.

Elie Okobo after his first start of the season!

Dans les autres matchs, Rudy Gobert a brillé (17 points à 6/9, 19 rebonds et 3 contres en 37 minutes), particulièrement au premier quart-temps (11 points et 10 rebonds en 9 minutes), lors de la victoire du Jazz d'Utah chez les Charlotte Hornets (107-114). Longtemps à l'arrêt à cause d'une blessure au doigt, Nicolas Batum a repris la compétition. Il était même titulaire (5 points à 2/4 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes) pour la première fois de la saison, mais il a terminé avec le pire +/- (-21) de son équipe.

Autre titulaire, Ian Mahinmi. Le pivot normand n'a pas empêché la défaite des Wizards à Philadelphie, mais il a réalisé de bonnes choses (7 points à 3/7 aux tirs, 8 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes) avec notamment son premier panier à 3-points de la saison.

Timothé Luwawu-Cabarrot a de nouveau été beaucoup utilisé par les Nets (19 minutes) lors du succès de Brooklyn contre Atlanta, mais il est resté discret (1 tir manqué, 1 passe décisive et 2 balles perdues). La blessure de David Nwada au tendon d'Achille semble lui donner une opportunité d'intégrer pleinement la rotation des Nets, lui qui a signé un "two-way contract" pour alterner entre NBA et G-League cette saison.

Enfin, présent sur la feuille de match, Sekou Doumbouya n'est pas entré en jeu lors de la défaite de Détroit contre Chicago.