Frank Ntilikina très séduisant lors de la victoire Dallas contre Sacramento

De plus en plus responsabilisé en sortie de banc, Frank Ntilikina a eu doit à son plus gros temps de jeu ce dimanche lors de la victoire des Dallas Mavericks contre les Sacramento Kings (105-99). Jason Kidd a décidé de lancer l'Alsacien parmi les rotations les plus importantes (21 minutes), ce dernier ayant répondu présent des deux côtés du terrain (12 points à 4/6 aux tirs, dont 2/2 à 3-points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 0 balle perdue) alors que son coéquipier Luka Doncic (23 points à 10/21, 8 rebonds et 10 passes décisives) régalait une fois de plus. Ce n'est que la deuxième fois de l'année 2021 que Frank Ntilikina atteint la barre des 10 points en NBA. Reste à savoir si cette bonne performance va lui permettre de disposer d'un temps de jeu régulier.