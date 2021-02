Frank Ntilikina valide la victoire de New York avec une interception

NBA

Après son bon match contre Sacramento, Frank Ntilikina est de nouveau entré en jeu ce samedi face à Indiana. Et le meneur français était présent sur la dernière possession défensive de New York. A tel point qu'il a empêché les Pacers d'égaliser en surgissant pour voler la balle, puis en marquant ses deux lancers francs. Au final, il a cumulé 5 points à 1/2 aux tirs, 2 passes décisives et 3 fautes en 11 minutes. Surtout, les Knicks ont équilibré leur bilan (17 victoires, 17 défaites) et sont cinquièmes à l'Est.

Leurs voisins des Nets ont eux eu bien au mal face à Dallas (98-115). Titulaire, Timothé Luwawu-Cabarrot a manqué d'adresse (6 points à 2/12 aux tirs en 24 minutes). Il a terminé avec un +/- de -32. Le Thunder a également connu une mauvaise soirée difficile (-30) contre Denver. Théo Maledon a manqué ses 6 tentatives de tirs mais a toutefois réalisé 6 passes décisives en 32 minutes.

Enfin, après sa défaite à Miami, le leader s'est imposé à Orlando. Le Jazz d'Utah a gagné à Orlando 124 à 109. En l'absence du meneur Mike Conley, Rudy Gobert a cumulé 12 points à 6/6 aux tirs, 16 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 30 minutes. Adversaire d'un soir, son ami Evan Fournier a lui fini à 16 points à 7/20, 7 rebonds et 4 passes décisives en 34 minutes.