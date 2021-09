Frank Ntilikina vers les Dallas Mavericks

Non conservé par les New York Knicks, le meneur/arrière Frank Ntilikina (1,96 m, 23 ans) cherchait une nouvelle franchise en NBA. Selon Marc Stein d'ESPN, il l'aurait trouvé dans le Texas : les Dallas Mavericks, qui souhaitaient le drafter en 2017, devraient l'engager.

Là-bas, dans la ville des bureaux américains de son agence Comsport, l'international français amènerait son profil de défenseur aux côtés de Luka Doncic, même si l'équipe de Jason Kidd possède déjà Reggie Bullock sur la ligne arrière. Reste également à savoir si le contrat de l'Alsacien est garanti alors que l'effectif des Mavs compte déjà 15 joueurs, dont plusieurs meneurs (Luka Doncic, Jalen Brunson et Trey Burke).

Quoi qu'il en soit, c'est un bonne nouvelle pour Frank Ntilikina qui aura l'occasion de se relancer en NBA après sa saison 2020-2021 des plus discrète (2,7 points à 36,7% de réussite aux tirs et 0,9 rebond en 10 minutes de moyenne).

Dallas is expected to sign Ntilikina in coming days, league sources say, after the Mavericks were widely expected to draft him in 2017. Ntilikina went No. 8 overall to the Knicks; Dallas selected Dennis Smith Jr. at No. 9.



