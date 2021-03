G-League : Axel Toupane et Santa Cruz sortis en demi-finale des playoffs

Le Lakeland Magic (6e de la saison régulière) a créé la surprise ce mardi en éliminant Santa Cruz (2e) en demi-finale des playoffs de G-League. Bien lancés (30 points marqués au bout d'un quart-temps), les Warriors ont ensuite perdu leur adresse, à l'image d'Axel Toupane qui n'a pas trouvé la mire cette fois (13 points à 3/17 aux tirs). Mais en se battant comme l'international français (10 rebonds, 5 passes décisives), ils se sont accrochés mais cela n'a pas suffit contre Robert Franks & co.

