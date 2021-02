G-League : Axel Toupane revient à la compétition avec brio

NBA

Après quatre matches manqués à cause d'une blessure musculaire, Axel Toupane a fait son retour à la compétition samedi en G-League. Et quel retour ! L'ailier français a cumulé 17 points à 7/13 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 9 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions dans la victoire de Santa Cruz contre Salt Lake City (109-104). Avec ce troisième succès de suite, les Warriors possèdent un bilan positif (4 victoires, 3 défaites).

Après 3 matches dans la bulle d'Orlando, Axel Toupane tourne à 16,7 points à 50% de réussite aux tirs (dont 46,7% à 3-points), 10 rebonds et 3 passes décisives en 34 minutes. De quoi se mettre en valeur aux yeux des franchises NBA dans l'optique d'un nouveau contrat.