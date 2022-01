G-League : Encore 24 points pour Maledon et un gros double-double pour Cornelie

NBA

La saison régulière de G-League bat son plein. Théo Maledon y enchaîne les bonnes performances. Aux côtés de ses compatriotes Oliver Sarr (9 points à 4/5 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives en 14 minutes) et Jaylen Hoard (seulement 4 minutes de temps de jeu), le meneur normand a brillé lors du déplacement de son équipe, le Blue d'Oklahoma City, à Birmingham. En 29 minutes, il a marqué 24 points à 8/14 aux tirs, pris 5 rebonds, donné 4 passes décisives et volé 2 ballons. De quoi largement contribuer au succès des siens 124 à 117. Après cinq matches, Théo Maledon tourne à 22,2 points à 55,4% de réussite aux tirs, dont 38,1% à 3-points, 4,6 rebonds, 4,8 passes décisives et 3,2 balles perdues en 30 minutes.

Petr Cornelie a également été productif lors d'une victoire de son équipe de Grand Rapids à l'extérieur. Dans le match retour face à l'équipe voisine (les deux sont implantées dans le Michigan) de Motor City, le Gold s'est imposé 122 à 111. Face au meilleur joueur de la saison passée en NCAA, Luka Garza (17 points à 6/13 et 1 rebond en 21 minutes) et l'ex-joueur de l'ASVEL Derrick Walton Jr. (9 points et 8 passes décisives), l'Alsacien a signé un gros double-double (21 points à 8/13 et 16 rebonds en 32 minutes). De quoi confirmer ses bonnes premières sorties à ce niveau. Après trois matches, il tourne en effet à près de 20 points et 12 rebonds de moyenne. Costaud !

En revanche, Joël Ayayi a perdu avec Capital City, contre Windy City (101-103). Le Go-go s'est manqué en deuxième mi-temps, particulièrement lors du troisième quart-temps. L'Aquitain n'a pas réalisé un match aussi complet qu'habituellement (11 points à 5/9, 3 rebonds et 1 passe décisive).

Enfin, Yves Pons et Sekou Doumbouya n'ont pas joué lors de la victoire des South Bay Lakers chez le Memphis Hustle.