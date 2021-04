G-League Ignite, l'Australie, l'Europe ou la France : Ousmane Dieng bientôt à l'heure du choix

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'arrière Ousmane Dieng (2,05 m, 18 ans en mai) est l'un des grands prospects de sa génération. Après avoir fait le choix rare d'effectuer son cursus complet au Pôle France, tournant à 12,6 points, 5,5 rebonds et 2,7 passes décisives en 29 minutes cette saison en Nationale 1, l'Aquitain va bientôt devoir faire un choix important : celui de l''endroit où il va démarrer sa carrière professionnelle.

S'il a mis de côté l'option NCAA, alors que les plus gros programmes (comme Duke) étaient sur ses rangs, il dispose de diverses possibilités, son agence américaine (CAA) ayant de nombreuses entrées à l'international (elle représente Joel Embiid, Chris Paul, Zion Williamson...). G-League Ignite, équipe composée de joueurs potentiels évoluant en G-League, l'a notamment démarché. Sans savoir encore s'il sera retenu, le vice-champion d'Europe U16 2019 a pu s'entretenir avec le coach Brian Shaw, comme nous l'ont confirmé ses parents, qui assurent agir en totale transparence avec le staff du Pôle France et le Directeur Technique National., Alain Contensoux. De même, cinq formations du championnat australien, la NBL, l'ont contacté. La NBL a vu passer LaMello Ball et R.J. Hampton en 2019-2020 avant leur draft en NBA, en novembre 2020. Bien évidemment, il dispose aussi d'offres de la part de clubs français et européens.

Objectif Draft 2022

Arrière talentueux dont le corps est encore en plein développement (il n'a pas encore terminé sa croissance et doit prendre en masse musculaire), Ousmane Dieng cherche la bonne situation pour pouvoir avoir du temps de jeu, travailler dur et s'exposer en vue de la Draft NBA 2022, son objectif à moyen terme. Avant de prendre sa décision, il compte attendre de connaître toute l'étendue de ses possibilités. Si Ignite lui faisait une offre, il pourrait ainsi devenir le premier Français à choisir cette voie. Sans doute le premier d'une longue liste dans un marché toujours plus mondialisé.



Ousmane Dieng au dunk contre Avignon Le Pontet, en janvier 2021 (photo : Sébastien Grasset)