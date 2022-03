Gabriel Lundberg du CSKA Moscou aux Phoenix Suns

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

Gabriel "Iffe" Lundberg (1,93 m, 27 ans) va devenir le premier joueur danois à jouer en NBA. Après son départ du CSKA Moscou, suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, l'arrière/meneur a payé son buy-out pour se libérer de son contrat. Dans la foulée, il a réalisé son objectif : rejoindre la NBA. Il s'est engagé ni plus ni moins pour la meilleure équipe NBA, les Phoenix Suns, pour le reste de la saison 2021-2022, indique le média danois TV2 Sport. Il arrive notamment pour renforcer la ligne arrière des finalistes 2021, privée de Chris Paul.

Arrivé au CSKA Moscou en cours de saison dernière après avoir explosé les compteurs en sélection du Danemark et avec le club polonais de Zielona Gora, il est vite devenu un joueur important du dispositif de Dimitris Itoudis. Le natif de Copenhague tournait jusqu'ici à 9,1 points, 2,4 rebonds, 2 passes décisives et 0,9 interception après 24 matches d'EuroLeague, ainsi que 12,6 points, 3,2 passes décisives, 2,8 rebonds et 1,3 interception en VTB League.