George et les Clippers reviennent à une victoire des Suns

Les Clippers ne baissent pas la garde. Diminués par les absences de Kawhi Leonard (genou) et Ivica Zubac, les hommes de Tyronn Lue ont fait preuve de résilience et de caractère pour s'imposer à Phoenix, ce lundi soir (116-102), lors du cinquième match des finales de la Conférence Ouest. LA n'est plus mené que 3 victoires à 2 dans cette série.

Il fallait bien une tête de gondole pour s'imposer dans l'Arizona. Depuis le début des playoffs, celle-ci se nomme Paul George. Auteur d'une performance majestueuse, avec 41 points à 15/20 aux tirs, 13 rebonds et 6 passes décisives, le septuple All-Star a établi son record de points en playoffs. A ses côtés, Reggie Jackson (23 points à 8/14 aux tirs) et Marcus Morris (22 points à 9/16 aux tirs) ont parfaitement rempli leur rôle de lieutenants. De même que DeMarcus Cousins. En sortie de banc, l'ancien pivot patibulaire des Kings s'est fendu de 15 points en 11 minutes.

Les Clippers ont globalement maîtrisé la rencontre. Peu de frayeurs, exceptée dans le quatrième quart-temps, lorsque les Suns sont revenus à 5 points (93-88). Avant qu'ils infligent un 10-2 fatal aux coéquipiers de Devin Booker (31 points à 9/22 aux tirs). Sans Ivica Zubac, leur pivot titulaire depuis le début de la série, les Californiens ont trouvé la parade pour limiter l'apport offensif de DeAndre Ayton (10 points et 11 rebonds). La relation priviligiée entretenue par le numéro 1 de la draft avec Chris Paul (22 points et 8 passes décisives) s'est étiolée sous l'effet des efforts défensifs de LA. Une configuration siant parfaitement à Nicolas Batum, davantage utilisé ce lundi soir que depuis quatre matchs (2 points, 8 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes).

Après deux matchs à Phoenix, les deux équipes se retrouveront jeudi soir, au Staples Center, pour le sixième match.