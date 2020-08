Giánnis Antetokoúnmpo et les Bucks prennent le dessus sur le Magic Orlando d'Evan Fournier

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Victorieux ce lundi soir contre le Magic d'Orlando (121-106), les Bucks de Milwaukee se rapprochent encore un peu plus de la demi-finale de la conférence Est. Avec un excellent Giánnis Antetokoúnmpo (31 points à 14/21 aux tirs, 15 rebonbs et 8 passes décisives pour 42 d'évaluation en 34 minutes), la bande de Mike Budenholzer mène désormais 3-1 face à la franchise floridienne. Evan Fournier n'a rien pu faire pour arrêter l'hémorragie (12 points mais à 4/14 aux tirs, 8 rebonds et 3 passes pour 13 d'évaluation en 36 minutes).

Dans les autres rencontres, les Los Angeles Lakers l'ont emporté contre les Trail Blazers de Portland et Jaylen Hoard (2 points et 3 rebonds). Enfin, Miami Heat a encore pris l'ascendant, face aux Indiana Pacers pour se qualifier pour le tour suivant (4-0).