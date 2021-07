Giannis Antetokounmpo et les Bucks se relancent en finales NBA

NBA

Après deux défaites concédées lors des deux premiers matchs, les Milwaukee Bucks ont recouvré leurs vertus défensives pour revenir à une seule victoire des Suns. Téléguidés par un Giannis Antetokounmpo une nouvelle fois gargantuesque (41 points à 14/23 de réussite aux tirs, 13/17 aux lancers francs, 13 rebonds et 6 passes décisives, les hommes de Mike Budenholzer ont dominé Phoenix (120-100), sur leur parquet dans la nuit de dimanche à lundi.

Les dispositions défensives de Milwaukee s'étaient quelque peu perdues dans l'Arizona (118 points encaissés lors des deux premiers matchs). Dans le Wisconsin, elles sont soudainement réapparues. Les choix tactiques opérés par le coach des Bucks ont mis au supplice les Suns. Notamment, Devin Booker. Usé par les efforts conjugués de P.J. Tucker et Jrue Holiday (21 points à 8/14 aux tirs et 9 passes décisives), l'arrière All-Star a vécu une soirée compliquée (10 points à 3/14 aux tirs en 29 minutes). Chris Paul (19 points à 8/14 points), Jae Crowder (18 points à 6/7 à 3-points) et DeAndre Ayton (18 points et 9 rebonds), unis dans leurs efforts, n'ont pas suffi.

C'est dans le deuxième quart-temps que les Bucks ont fabriqué leur succès. En quelques minutes, ils ont infligé un 30 à 9 à leur adversaire (60-45). Malgré de légers frissons dans le milieu troisième quart-temps (71-65), Kris Middleton (18 points) et les siens ont parfaitement négocié la fin du match.

Comme depuis le début de la série, Axel Toupane est resté en tenue de ville sur le banc.

Les deux équipes s'affronteront dans la nuit de mercredi à jeudi à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour un quatrième match qui s'annonce passionnant.