Gobert de retour, Utah retrouve la victoire

Absent depuis plus d'une semaine à cause de la COVID-19, Rudy Gobert a effectué son retour à la compétition après cinq matches ratés et... quatre défaites. Le pivot picard a cumulé 18 points à 7/7 aux tirs, 19 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 35 minutes contre Denver, finissant à +36, soit le meilleur +/- du Jazz, vainqueur de Denver. Grâce ce succès, l'équipe de Quin Snyder reprend sa marche en avant (29 victoires, 14 défaites).

Rudy Gobert n'était d'ailleurs pas loin de réussir un incroyable panier à 3-points :

Troisième à l'Ouest, Utah reste distancé par Phoenix qui s'est imposé largement chez les Détroit Pistons (108-135). Killian Hayes a fini à 9 points à 3/6 aux tirs, 5 passes décisives et 3 passes décisives en 27 minutes.