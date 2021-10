Gobert encore dominant, Ntilikina précieux pour Dallas

NBA

Et de quatre pour Utah ! Le Jazz a remporté sa quatrième victoire en quatre matches en s'imposant 122 à 91 à Houston ce jeudi. Les joueurs de Quin Snyder n'ont pas eu à forcer, puisqu'ils menaient 32-18 à la fin du premier quart-temps. Rudy Gobert a eu le temps de cumuler 16 points à 5/7 aux tirs et 6/8 aux lancers francs et 14 rebonds en 28 minutes.

Quatre, c'est aussi le nombre de victoires des Knicks après leur succès à Chicago. Cette rencontre était le choc de ce début de saison à l'Est. En effet, avant la rencontre les Bulls étaient à 4 victoires et 0 défaite. Les visiteurs de Tom Thibodeau et Derrick Rose (deux anciennes gloires des Bulls qui ont rendu hommage à Joakim Noah à l'occasion de ce déplacement) menaint de 13 points (91-104) avant de prendre un 12-0 dans les 3 dernières minutes. Ils se sont imposés avec la plus petite marge possible (103-104). Evan Fournier a manqué d'adresse (10 points à 4/14, 3 rebonds et 1 passe décisive en 33 minutes).

Pour son quatrième match, Dallas s'est imposé 104 à 99 chez son voisin texan, San Antonio, signant ainsi son troisième succès. Mal embarqués dans le match (jusqu'à -20), les joueurs de Jason Kidd ont pu compter sur une bonne entrée de Frank Ntilikina. Revenu en fin de troisième quart-temps, l'Alsacien a rentré un deuxième 3-points. De quoi marquer 6 points (à 2/6), en plus de ses 4 rebonds et de sa défense remarquée. En 14 minutes, il a fini à un +/- de +24.

Enfin, Killian Hayes a réalisé un deuxième match de suite encourageant. Toujours titulaire, le combo-guard a cumulé 9 points à 4/11, 5 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes. Il a notamment connu un bon passage dans le quatrième quart-temps ayant permis à Détroit de s'approcher des Sixers de Philadelphie, qui l'ont finalement emporté 110-102.