Gobert et le Jazz battus de 2 points chez les Warriors, New York vient à bout des Clippers

NBA

Crédit photo :

Le Jazz d'Utah a signé sa huitième défaite sur les dix derniers matches ce dimanche. Mais cette fois, l'équipe de Quin Snyder n'était pas loin d'accrocher un bon résultat chez les Golden State Warriors, qui possèdent le deuxième meilleur bilan de la ligue (34 victoires, 13 défaites). Plus dans leurs standards défensifs de ces dernières années, ils n'ont encaissé que 94 points pour échouer à -2. Rudy Gobert a bien sûr jour un rôle clé à ce niveau (12 points à 5/10 aux tirs, 18 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes), lui qui a par ailleurs tenté sa chance à 3-points, sans succès.

Mais c'est la défense des Californiens qui a fini par faire la différence puisque, après l'égalisation de Joe Ingles à 4 minutes de la fin (89 partout), ils ont du attendre 3 minutes 30 pour remarquer. C'était trop tard et donc le Jazz a enregistré sa 17e défaite (pour 30 victoires), restant ainsi quatrième à l'Ouest derrière Memphis (32 victoires, 17 défaites).

Une occasion manquée donc puisque les Grizzlies se sont inclinés à Dallas (104-91). Le (bon) retour de Killian Tillie (7 points à 3/6, 2 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 22 minutes) n'a pas suffi. Malade, Frank Ntilikina n'a pas joué pour les Mavericks.

Evan Fournier.



14 points | 4x 3PM

4 reb / 2 ast / 1 stl



Les @nyknicks l'emportent 102-110 dans ce #NBASundays #NewYorkForever pic.twitter.com/bcaoWDrsi7 — NBA France (@NBAFRANCE) January 23, 2022

Après trois défaites de suite, les New York Knicks se sont imposés à domicile face aux Los Angeles Clippers (110-102). Adroit de loin (4/8 à 3-points), Evan Fournier a contribué (14 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes) à ce 23e succès. Pour les Californiens, Nicolas Batum a cumulé 6 points à 2/7, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 25 minutes.

Toujours à l'Est, Atlanta a gagné à Charlotte (91-113) mais Timothé Luwawu-Cabarrot n'a joué qu'une minute, pour un panier à 3-points marqué. De retour de blessure, Killian Hayes est sorti du banc pour Détroit à Denver (défaite 117-111). En 25 minutes, il a marqué 8 points à 3/5 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), pris 3 rebond et donné 5 passes décisives.