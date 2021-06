Gobert et le Jazz prennent le large contre les Clippers, les Bucks se rebellent à domicile contre les Nets

NBA

Après s'être imposé grâce à une fabuleuse action défensive de Rudy Gobert en toute fin de match 1, le Jazz d'Utah a de nouveau battu les Los Angeles Clippers sur son parquet, 117-111. En première mi-temps, le meneur du Jazz Donovan Mitchell a sorti le grand jeu, avec cinq paniers à 3-points réussis et 27 points sur la période.

Paul George (27 points, 10 rebonds et 6 passes) côté angelino a permis aux siens de rester au contact. A la mi-temps, les Clippers n'étaient menés que de 13 points, 66-53. En feu depuis le début du match, Mitchell a été victime de trappes de la part des Clippers mais a quand même trouvé ses coéquipiers, notamment le meilleur défenseur de la saison, Rudy Gobert (13 points, 20 rebonds, 2 interceptions et 3 contres en 36 minutes). Grâce à son jeu collectif, Utah a pris le large avec 19 points d'avance au début du troisième quart-temps (74-55). Mais les Californiens se sont réveillés et infligé un 23-6 pour revenir à -4 grâce à Kawhi Leonard (21 points, 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions). Jordan Clarkson (24 points à 6/9 à 3-points, 1 rebond et 2 passes décisives), meilleur sixième homme de la saison, s'est chargé de recreuser avec deux paniers à 3-points. Mais grâce à deux gros stops défensifs, les Clippers sont encore revenu et ont même pris le contrôle du match pour la première fois, 99-101 après le 3-points réussi par Reggie Jackson, qui a terminé meilleur scoreur des Clippers avec 29 points, 3 rebonds et 2 passes en 36 minutes. Utah a finalement repris le dessus grâce à ses shooteurs Bojan Bogdanovic (16 points) et Joe Ingles (19 points). Donovan Mitchell a mis fin aux débats avec un gros drive côté droit pour finir avec 37 points à 15/29 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisves en 39 minutes. Utah s'est imposé 117-111 et mène à 2-0 dans la série. Le match 3 se déroulera ce dimanche à Los Angeles.

Après s'être fait corriger par le collectif des Nets à Brooklyn, Milwaukee se rattrape sur son parquet et l'emporte 86-83. Les Bucks ont démarré dans un premier quart-temps de feu, le duo Antetokounmpo-Middleton ayant marqué les 30 points du premier quart-temps (15 chacun).

Les Nets ont directement réagi et réalisé un come-back dans le deuxième quart-temps grâce à Kyrie Irving (22 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions) et le surprenant Bruce Brown (16 points, 11 rebonds et 3 passes décisives en 38 minutes). Milwaukee était sous pression malgré son avance de 2-3 points qui a tenu jusqu'à la fin de la rencontre. Dominé par Kevin Durant jusqu'ici, Giannis Antetokounmpo a fini avec 33 points et 14 rebonds en 43 minutes. A 1 minute 23 de la fin du match, KD (30 points, 11 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre en 43 minutes) a même permis de passer devant (80-83) grâce à un énorme 3-points. C'est Jrue Holiday (9 points) qui a redonné l'avantage aux Bucks avec un "spin move" pour le lay-up côté droit (84-83 à 11 secondes de la fin). Après deux lancers francs de Khris Middleton (35 points, 15 rebonds et 1 passe), les Nets ont eu la balle de match mais le tir très longue distance de Kevin Durant est tombé sur le fond du cercle, les Bucks s'imposent et reprennent vie dans la série 2-1. Le match 4 se jouera encore à Milwaukee ce dimanche soir.

