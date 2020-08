Gobert et Luwawu-Cabarrot (26 points) battus à l'entame des playoffs

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Les playoffs NBA 2020 ont démarré ce lundi. Sans succès pour les Français, avant le match de Joakim Noah et des Los Angeles Clippers. Le Jazz d'Utah s'est incliné en prolongation 135 à 125 contre Denver, après prolongation, et ce malgré les 57 points à 19/33 aux tirs en 43 minutes de Donovan Mitchell. Après le tir manqué de Jamal Murray (36 points à 13/20, 5 rebonds et 9 passes décisives en 40 minutes) en fin de temps réglementaire, grâce à la dissuasion de Rudy Gobert (17 points à 8/11 aux tirs, 7 rebonds, 4 contres et 5 fautes en 42 minutes), les Nuggets ont fait la différence dans le temps supplémentaire. Le match 2 se déroulera ce mercredi.

La partie a été beaucoup moins serrée entre Toronto et Brooklyn (134-110). Dès la fin du premier quart-temps, les Raptors menaient de 17 points (37-20). La partie était jouée. Timothé Luwawu-Cabarrot a égalé son record de points (26 à 9/13 et 7 rebonds en 33 minutes) et fini avec un +/- en positif (+2). Le match 2 aura lieu ce mercredi.