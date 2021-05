Gobert et Ntilikina s'inclinent en ouverture des play-offs

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Surprise ! Sur sa lancée, après être passé par les play-in, Memphis a réalisé un joli coup en s'imposant d'entrée de jeu à Utah, 1er de la conférence Ouest. Dans le sillage de Ja Morant (26 points, 4 rebonds et 4 passes) et Dillon Brooks (31 points, 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres), les Grizzlies ont mené au score durant toute la 2e période, menant même de +17 à un moment donné (94-77). Rudy Gobert, très peu servi en attaque, termine néanmoins en double-double avec 11 points à 4/4 aux tirs, 15 rebonds et 3 contres. Le pivot français est aussi sorti pour 6 fautes et n'a joué que 25 minutes.

Dans un duel qui s'annonce d'ores et déjà serré, New York s'est incliné d'un rien face à Atlanta. Dans un Madison Square Garden garni (13.000 spectateurs !), Trae Young, pour son premier match de play-offs en carrière, a climatisé le public new-yorkais d'un « game winner » ! Sur cette dernière possession, Tom Thibodeau avait décidé d'envoyer Frank Ntilikina défendre sur le meneur. Le tricolore, qui a joué en tout 31 secondes dans ce match, avait la mission de stopper l'attaquant des Hawks mais il a été dépassé. Et derrière l'aide défensive n'est pas arrivée. Bref, un pari raté. Par ailleurs, Trae Young a terminé la partie avec 32 points, 7 rebonds et 10 passes. Quant en face, Julius Randle, meilleur joueur des Knicks cette saison, a été en difficulté avec 15 points à 6/24 aux tirs, 12 rebonds et 4 passes.

COOLER THAN THE OTHER SIDE OF THE PILLOW. pic.twitter.com/JanRzj1hCB — Atlanta Hawks (@ATLHawks) May 24, 2021

Les résultats de la nuit en play-offs :