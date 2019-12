Gobert et Utah font tomber les Clippers, Luwawu-Cabarrot s'impose, Mokoka entre pour la première fois

NBA

Utah termine bien l'année 2019. Samedi soir, le Jazz est allé l'emporter chez les Los Angeles Clippers (107-120), qui restaient sur une victoire lors des "Christmas Games" contre leurs voisins angelinos des Lakers. C'est lors d'un moment fort en cours de quatrième quart-temps que les joueurs de Salt Lake City ont pris les devants et fait l'écart, grâce notamment à l'impact du nouveau venu Jordan Clarkson (19 points). Auparavant, les difficultés de Rudy Gobert (12 points et 8 rebonds), reconnues par ce dernier, avaient permis aux locaux de prendre les devants. C'est le 20e succès de la saison du Jazz, en 32 rencontres.

Toujours en Californie, mais plus au Nord, Phoenix s'est imposé à Sacramento 112 à 100. En sortie de banc, le meneur Elie Okobo a joué 12 minutes, pour cumuler 6 points à 1/4 aux tirs et 3 passes décisives.

A l'Est, Orlando affrontait Milwaukee après avoir fait tomber les Sixers de Philadelphie. Malgré le bon match d'Evan Fournier (23 points à 8/16 aux tirs dont 4/7 à 3-points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 32 minutes) et l'absence de Giannis Antetokounmpo, le Magic n'a pas réalisé l'exploit et s'est incliné 111 à 100 dans la salle des Bucks.

Plus bas au classement, les New York Knicks se sont imposés chez les Washington Wizards. En venant du banc, Frank Ntilikina a réalisé un match consistant (8 points à 1/2 aux tirs, 5/5 aux lancers francs, 4 rebonds et 5 passes décisives en 17 minutes). Du côté de la franchise de la capitale fédérale, Ian Mahinmi était toujours titulaire (9 points à 4/9, 10 rebonds et 2 contres en 28 minutes).

Ian Mahinmi (9 PTS, 10 REB, 2 BLK) & les Wizards accueillaient les Knicks de Frank Ntilikina (8 PTS, 4 REB, 5 AST)!



Les débuts de Mokoka en NBA

Lors de la très large victoire des Chicago Bulls contre Atlanta, le coach Jim Boylen a lancé le jeune arrière français Adam Mokoka (1,96 m, 21 ans) pour la première fois de sa carrière en NBA. En 3 minutes en fin de rencontre, celui qui joue habituellement pour les Windy City Bulls en G-League (9,4 points à 36% de réussite aux tirs, 6 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,5 interception en 30 minutes) a pris 2 rebonds offensifs et raté 2 tirs. C'est le 31e joueur français de l'histoire à jouer en NBA. Et le quatrième rookie de cette saison 2019/20 après Vincent Poirier (Boston), Jaylen Hoard (Portland) et Sekou Doumbouya (Détroit).

Enfin, Timothé Luwawu-Cabarrot s'installe bien dans la rotation des Brooklyn Nets. L'ailier a encore joué 25 minutes lors de la défaite de son équipe à Houston samedi soir, notamment pour défendre sur James Harden (44 points à 17/27). Le temps de compiler 6 points à 2/6 (dont 2/4 à 3-points), 6 rebonds et 3 passes décisives et de finir avec un +/- positif (+2).