Gobert et Utah passent au deuxième tour, Dallas reprend l'avantage, New York et Washington éliminés

Le Utah Jazz s'est imposé à domicile facilement dans le match 5 face aux Grizzlies de Memphis, 126-110. Les coéquipiers de Rudy Gobert n'ont donné aucune chance au jeune effectif de Memphis, notamment avec les 47 points inscrits dans le premier quart-temps grâce à l'homme du match, Donovan Mitchell (30 points à 11/16 aux tirs, 6 rebonds, 10 passes, 1 interception en 29 minutes). Les shooteurs Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson se sont eux aussi rapidement mis dans le match avec des tirs primés longue distance, le Croate finissant à 17 pointsà 6/14 aux tirs et 8 rebonds, 4 passes et le meilleur sixième homme de la saison terminant à 24 points, 1 rebond, 3 passes et 2 interceptions. Memphis n'a rien pu faire malgré la belle performance du duo Morant-Brooks, tous les deux auteurs de 27 points. Quand Utah ne tire pas à 3-points, c'est Rudy Gobert qui se charge de punir dans la raquette. Le Picard a cumulé 23 points à 10/13 aux tirs, 15 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 33 minutes.

Utah a parfaitement géré ce match de bout en bout et se qualifie donc pour le deuxième tour des playoffs, Memphis est éliminé après sa belle saison avec un effectif jeune qui a acquis de l'expérience. Le Jazz retrouvera le vainqueur de la série entre les Clippers et Dallas.

Dallas a réussi à s'imposer 105-100 et reprendre l'avantage sur le parquet des Clippers. Les Mavericks mènent dans la série à 3-2 et sont à une seule victoire d'éliminer Los Angeles et de se qualifier pour le deuxième tour. Ce match était cependant le plus combattif et serré de la soirée. Les deux équipes n'ont fait que se rendre coup pour coup. Le magicien slovène Luka Doncic a pris feu très rapidement avec ses 19 points dans le premier quart-temps. Il sera le héros du match côté Mavs avec ses 42 points à 17/37 aux tirs, 8 rebonds, 14 passes décisives et 1 interception en 43 minutes.

Et si Paul George (23 points) et Kawhi Leonard (20 points) ont maintenu leur équipe à flot, Nicolas Batum, au demeurant important (10 points, 2 passes, 7 rebonds), a finalement raté le tir de la gagne en tête de raquette et Dallas remporte à l'extérieur sa troisième victoire dans la série. Les Mavs ne sont qu'à une victoire d'éliminer les Clippers. Le match 6 se déroulera à Dallas dans la nuit de samedi à dimanche.

Atlanta a sorti New York grâce à sa victoire au Madison Square Garden, 103-89. Dans une atmosphère assez tendue avec un petit accrochage pour rentrer aux vestiaires avant la mi-temps entre Trae Young et des joueurs de New York, les Hawks s'imposent sans problème grâce à leur meneur star, qui finit avec 36 points à 10/28 aux tirs, 4 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions en 41 minutes.

Le show de Trae Young a d'ailleurs permis à son équipe dans le dernier quart-temps de s'échapper au score et de terminer cette série de playoffs par une victoire nette. Atlanta a aussi pu compter sur Clint Capela (14 points, 15 rebonds, 1 interception et 2 contres). Ils affronteront au deuxième tour les Sixers tandis que New York est éliminé après une belle saison.

C'est donc Philadelphie qui retrouvera Atlanta au deuxième tour après sa victoire contre les Wizards, 129-112. Pourtant Washington avait bien démarré grâce notamment à leur arrière star Bradley Beal (32 points à 10/23 aux tirs, 7 rebonds, 5 passes en 40 minutes). La franchise de la capitale fédérale était même encore devant au score peu avant la pause mais une perte de balle de Russell Westbrook (24 points, 8 rebonds, 10 passes) sur une touche a permis à Danny Green (5 points) de faire passer son équipe devant de 3 points (59-62) juste avant la mi-temps. Westbrook est rentré dans son match avec des tirs longues distances mais en face Ben Simmons (19 points, 10 rebonds et 11 passes) et Tobias Harris (28 points, 9 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 1 contre en 37 minutes) ont donné l'avantage aux leurs et creusé l'écart dans le match. Le shooteur des Sixers, Seth Curry le frère de Stephen s'est illustré en finissant meilleur marqueur de son équipe avec 30 points à 10/17 aux tirs.

Les Sixers ont su gérer la seconde mi-temps et s'imposer pour éliminer les Wizards des playoffs. Philadelphie retrouvera donc Atlanta au second tour.

