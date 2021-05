Gobert et Utah terminent avec le meilleur bilan de NBA, Maledon et OKC par une victoire

NBA

Ce dimanche soir était la dernière soirée de saison régulière en NBA. En tout, il y avait 15 matches à l'affiche juste avant le début des play-in, dès mardi. Rudy Gobert et Utah se sont encore imposés, contre Sacramento, et ont ainsi terminé la saison avec le meilleur bilan de la NBA, leur permettant d'avoir l'avantage du terrain en playoffs. Le Français a terminé encore en double-double avec 13 points à 6/8 aux tirs avec 16 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres dans la victoire 121-99. Le Jazz affrontera l'un des vainqueurs du play-in, qui contient les Lakers, Golden State, Memphis et les Spurs.

RUDY.



13 points / 16 rebonds / 2 blocks



Le @UtahJazz l'emporte 121-99 à Sacramento et termine leader de la Conférence Ouest. Meilleur record de la ligue (52-20), une première dans l'histoire de la franchise. #TakeNote pic.twitter.com/1dRh22hPte — NBA France (@NBAFRANCE) May 17, 2021

Après 9 défaites, le Thunder d'Oklahoma City a remporté la victoire contre les Clippers pour son dernier match de la saison. OKC a fini à la quatorzième place au classement de la conférence Ouest avec 22 victoires et 50 défaites. Quatrièmes à l'Ouest, les Clippers ont préservé Nicolas Batum. Les Français de l'Oklahoma, Théo Maledon et Jaylen Hoard ont respectivement cumulé 3 points et 4 passes décisives en 13 minutes de jeu et 5 points à 2/5 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres en 29 minutes. Le Thunder l'emporte de 5 petits points grâce à un bon premier et dernier quart-temps à plus de 30 points, 112-117 pour le dernier match de la saison.

Timothé Luwawu-Cabarrot a pu s'exprimer lui aussi avant le début des playoffs avec les Nets. Dans la victoire contre Cleveland (109-123), le Français a joué sept minutes, inscrivant 7 points à 3/3 de réussite aux tirs avec 1 passe et 1 interception. Brooklyn affrontera le vainqueur du play-in entre Boston, Indiana, Charlotte et Washington.

Killian Hayes a lui aussi joué dans son dernier match de l'exercice 2020-2021. Les Pistons ont fini derniers de conférence Est avec un bilan de 20 victoires et 52 défaites et ne disputeront pas les playoffs. Ils se sont inclinés face à Miami (120-107) malgré les 10 points, 4 passes décisives et 1 interception de l'ancien Choletais qui a joué 31 minutes. Après sa longue blessure, Killian Hayes aura tout de même pu s'exprimer sur cette fin de saison rookie. Absent sur le match précédent pour raisons personnelles, Sekou Doumbouya était de nouveau absent ce dimanche.

Quatre Français n'ont pas joué dans ce dernier match de saison régulière. D'abord, il y a Killian Tillie qui n'est pas entré lors de la défaite (113-101) face à Golden State et Stephen Curry encore monumental avec 46 points, 7 rebonds et 9 passes en 40 minutes. Les Grizzlies et les Warriors pourront se retrouver car ils sont tous deux dans le play-in à l'Ouest, Memphis (9e) affrontant les Spurs (10e) et les Warriors contre les Lakers.

46 points, 9x 3PM

33 unités en 2de mi-temps@StephenCurry30, meilleur scoreur de la saison et victorieux avec les @warriors! #DubNation #NBASundays pic.twitter.com/hwhVcszRh2 — NBA France (@NBAFRANCE) May 17, 2021

Les Bucks de Milwaukee ont joué eux aussi leur dernier match, perdu contre leurs voisins de Chicago (112-118). Avec les leaders absents, Milwaukee s'est incliné contre le onzième de la conférence Est, des Bulls qui ont fini à deux victoires du play-in. Axel Toupane n'était encore une fois pas inscrit sur la feuille de match côté Bucks. Et dans le choc entre Boston et New York, les Français Ntilikina et Fournier n'ont pas joué. Après de belles performances, Evan Fournier se préserve pour le play-in et soigne une blessure au genou droit. Malgré une nouvelle victoire de son équipe, Frank Ntilikina n'est pas rentré une minute dans la victoire 96-92 des siens. Les Knicks, auteurs d'une incroyable saison, vont retrouver les playoffs après huit ans d'absence.