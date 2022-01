Gobert fait du Gobert, Tillie titulaire, Hayes et Luwawu-Cabarrot de retour

NBA

Crédit photo :

Lors de la victoire autoritaire de Memphis à Brooklyn (118-104), un petit nouveau s'est immiscé dans le cinq majeur des Grizzlies. Le Français Killian Tillie a fait ses débuts en tant que titulaire, après avoir fraîchement signé un contrat de deux ans avec la franchise. Et pour fêter ça, il se contentera de la victoire de Memphis : en 16 minutes il n'a pas marqué de point (0/6 aux tirs) mais par contre il a pris 4 rebonds, voler 2 ballons et contrer 1 tir. Il a aussi commis 5 fautes, dans le rôle défensif qu'il a acquis.

Après sa défaite contre Golden State, Utah a retrouvé la victoire. Les hommes de Quinn Snyder ont battu la Nouvelle Orléans 115-104 et une nouvelle fois Rudy Gobert a terminé en double-double. Cette fois-ci, le Picard a compilé 10 points à 3/8 aux tirs, 17 rebonds, 2 contres et autant d'interceptions. En l'absence de rotation intérieure (Hassan Whiteside et Udoka Azubuike étant indisponibles), le pivot français était au four et au moulin pour mener son équipe vers la victoire.

Du côté de Détroit, Killian Hayes faisait son retour après une période d'isolement due à la COVID-19. Un retour qui s'est soldé par une victoire contre le champions NBA en titre, Milwaukee (115-106, qui restait sur six victoires de suite. Hayes s'est doucement remis en route avec 5 points à 2/5 aux tirs, 4 passes décisives, 2 rebonds et 1 interception en 23 minutes. Mais après être à peine sorti du protocole sanitaire, le meneur français s'est blessé au pied.

Killian Hayes (right foot) is probable to return. — Pistons PR (@Pistons_PR) January 4, 2022

Un autre Français a retour hier après avoir été isolé pour cause de COVID-19 : Timothé Luwawu-Cabarrot. Lui aussi titularisé, il a inscrit 8 points à 3/5 aux tirs avec 2 passes décisives, 1 rebond, 1 contre et 2 balles perdues en 18 minutes. L'ailier s'est effacé au profit de sa superstar Trae Young; auteur de 56 points. Cela n'a pas suffit à une victoire des Hawks : ils ont perdu 136 à 131 à Portland qui a pu compter sur Anfernee Simons (43 points).

A Dallas enfin, le retour de Luka Doncic aura mis un sacré coup sur le temps de jeu de Frank Ntilikina (1 minute). Dallas s'est par ailleurs imposé 89-103 à domicile contre Denver, qui a fait rentrer le Français Petr Cornelie en fin de rencontre (2 points en 2 minutes).