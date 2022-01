Gobert finit l'année par un gros double-double, Fournier moins en réussite

NBA

Utah a trouvé son rythme en cette fin d'année 2021. Le Jazz s'est imposé à 14 reprises sur ses 16 derniers matches. Il faut dire qu'elle a avec Rudy Gobert un joueur dominant, tout simplement. Ce vendredi contre Minnesota, l'international français a encore réalisé un gros double-double (14 points à 3/7 aux tirs et 8/10 aux lancers francs, 16 rebonds et 4 contres en 36 minutes) pour aider Donovan Mitchell (39 points). Il a été l'un des grands artisans du 22-0 qui a permis aux siens de prendre le contrôle sur le match dans le dernier quart-temps, avec notamment un gros contre sur Patrick Beverley, joueur qui avait dénigré les compétences défensives de Rudy Gobert plus tôt cette saison.

En sortie de banc, Killian Tillie a noirci la feuille de stats face aux San Antonio Spurs. Dans la victoire de Memphis 118 à 105, l'ailier-fort azuréen a cumulé 5 points à 1/1 au tir et 2/2 aux lancers francs, 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 24 minutes. Yves Pons est entré sur les dernières possessions.

En déplacement à Oklahoma City pour finir l'année 2021, les New York Knicks ont connu une sale soirée. Battus 95 à 80, ils n'ont pas pu compter sur l'impact offensif d'Evan Fournier, limité à 3 points à 1/8, 2 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes. En face, Théo Maledon a fini à 5 points à 2/4, 2 rebonds et 2 passes décisives en 12 minutes. Olivier Sarr n'est pas entré en jeu et Jaylen Hoard n'était pas sur la feuille de match.

Autrement, Frank Ntilikina (béquille à la cuisse), Nicolas Batum (cheville) et Timothé Luwawu-Cabarrot (protocole COVID-19) n'ont pas joué.