Gobert impitoyable contre Charlotte, Batum discret face à San Antonio

NBA

Rudy Gobert s'est transformé en Gobzilla face aux Hornets ce lundi soir. Le pivot français a cumulé 23 points et 21 rebonds (dont 7 rebonds offensifs), avec un excellent 15/16 aux lancers-francs, lors de la victoire du Jazz 112 à 102. Le Picard réalise une belle saison, en étant toujours en étant la pièce centrale de la défense du Jazz. Cette victoire porte Utah à 21 succès pour 9 défaites, ce qui leur permet d'être troisièmes au classement de la conférence Ouest.

Pour Killian Tillie et Nicolas Batum, il y avait moins à se mettre sous la dent. 1 rebond en 10 minutes pour le premier (comme dimanche) et 3 points en 17 minutes pour le second. En back-to-back, les Grizzlies d'un Ja Morant retrouvé ont une nouvelle fois perdu. Cette fois-ci contre, c'est contre Oklahoma City (102-99), même si Théo Maledon n'a pas joué. De l'autre côté, les Clippers de Batum se sont aussi inclinés. Dejounte Murray a réalisé un triple-double pour permettre aux San Antonio Spurs de l'emporter sur les Californiens.