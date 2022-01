Gobert n'a pas suffi à un Jazz en manque d'envie, Batum de nouveau isolé

NBA

Privé de Donovan Mitchell (protocole de commotion cérébrale) et Rudy Gay, le Jazz d'Utah a signé sa deuxième défaite de suite. Après avoir perdu chez les Lakers lundi, l'équipe de Quin Snyder s'est inclinée à domicile face aux Houston Rockets (111-116), pourtant mal classés à l'Ouest (111-116). Cette fois, la formation de Salt Lake City a pourtant trouvé son pivot Rudy Gobert (23 points à 9/13 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres) face au small-ball texan. Mais quand le Picard est sorti, les visiteurs en ont profité pour passer un 15-0 à leurs adversaires et ainsi prendre les devants. Sans solution face à l'adresse à 3-points adverse (22/45) et sans énergie positive, le Jazz a signé sa 16e défaite de la saison, en 45 rencontres.





Rudy Gobert | vs. Rockets



23 points | 9 rebonds | 4 passes | 2 stl | 2 blk



Le Jazz de Rudy s'incline 116-111 pic.twitter.com/K3DGAWe7Fu — NBA France (@NBAFRANCE) January 20, 2022

A l'Ouest toujours, les Los Angeles Clippers n'ont pas enchaîné après leur victoire contre Indiana. Ils se sont inclinés après prolongation face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic (49 pointsà 16/25, 14 rebonds et 10 passes décisives en 41 minutes). Visiblement de nouveau touché par la COVID-19, moins de deux mois après avoir manqué neuf matches pour les mêmes raisons, Nicolas Batum a du s'isoler. Isolé, Killian Tillie l'est aussi en raison du virus. Comme Yves Pons (sur la feuille de match), il n'a ainsi pas joué lors de la défaite des Memphis Grizzlies chez les Milwaukee Bucks (126-114). Timothé Luwawu-Cabarrot n'est pas non plus entré lors de la victoire d'Atlanta face à Minnesota (134-122), tout comme Killian Hayes (blessé à la hanche) pour les Pistons (victoire 133-131 à Sacramento). En revanche, Frank Ntililina a lui eu le droit à 2 minutes de jeu contre Toronto, et Dallas s'est imposé 102-98.