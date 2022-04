Gobert opposé à Ntilikina en playoffs, Batum et TLC au play-in

NBA

La saison régulière NBA 2021-2022 s'est terminée ce dimanche. Utah a signé son 49e succès, en s'imposant 111 à 80 à Portland. Rudy Gobert a signé son 53e double-double de la saison (en 66 matches) en cumulant 18 points à 4/6 aux tirs, 13 rebonds et 2 contres en 30 minutes. En playoffs, le Jazz affrontera Dallas. Dallas qui a battu San Antonio ce dimanche, sans utiliser Frank Ntilikina. Les Mavericks auront l'avantage du terrain.





4-6 FG ⎜ 10-14 FT@rudygobert27 & le @utahjazz gagnent leur dernier match de saison régulière face aux Trail Blazers : 111-80



5èmes à l'Ouest, ils retrouveront les @DallasMavs en #NBAPlayoffs pic.twitter.com/dsHrYBgid9 — NBA France (@NBAFRANCE) April 11, 2022

Memphis aura également l'avantage du terrain face à une équipe sortie du play-in. Deuxièmes à l'Ouest, les Grizzlies ont fait tourner ce dimanche face à Boston (110-139). De quoi permettre à Yves Pons de jouer 26 minutes (6 points à 2/7, 2 rebonds, 1 passe décisive et 3 contres). Touché au genou, Killian Tillie n'a pas joué, lui dont le dernier match remonte au 16 mars.





6 PTS / 2 REB / 1 AST / 3 BLK @memgrizz x #GrindCity pic.twitter.com/X6NC6uEYWu — NBA France (@NBAFRANCE) April 11, 2022

Outre ces quatre joueurs, deux autres Français prendront part au play-in. C'est le cas de Nicolas Batum. Les Clippers ont largement battu OKC (138-88) ce dimanche mais Batman n'a pas joué, la faute à une cheville gauche douloureuse. Au play-in, les Clippers affronteront les Minnesota Timberwolves au premier tour avant, en cas de succès, de défier le vainqueur du duel Pelicans - Spurs. S'ils sortent du play-in, ils feront face aux Grizzlies en quarts de finale de la conférence Ouest.

A l'Est, c'est Timothé Luwawu-Cabarrot qui va jouer le play-in avec Atlanta. "TLC" a joué 7 minutes (pour 2 rebonds) ce dimanche lors de la victoire des Hawks à Houston (114-130). Au premier tour du play-in, ils feront face à Charlotte. S'ils venaient à l'emporter, ils joueraient ensuite face au vainqueur de Nets - Cavaliers.

Quant à tous les autres, ils sont en vacances. C'est le cas d'Evan Fournier, auteur de 6 points à 2/11, 3 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres lors de la victoire de New York contre Toronto (105-94) pour le dernier match de la saison. C'est aussi le cas de Killian Hayes qui a été préservé contre Philadelphie (défaite 118-106) après avoir démarré dans le cinq (8 points à 3/7, 1 rebond et 1 passe décisive en 10 minutes). Enfin, Jaylen Hoard a cumulé 14 points à 6/20, 15 rebonds et 3 passes décisives lors de la défaite de 50 points d'OKC évoquée ci-dessus. C'est la fin de la troisième saison NBA du poste 4 qui va devoir trancher entre continuer l'aventure outre-Atlantique ou rentrer en Europe trouver un rôle fixe.