Gobert presque parfait, Ntilikina et Fournier absents

Utah continue sa magnifique saison. Cette nuit, en recevant les Celtics, Utah a confirmé sa très bonne forme du moment en l'emportant 122-108 pour porter son bilan à 20 victoires, 5 défaites. Le meilleur bilan de la Ligue. C'est surtout la seizième victoire en dix-sept rencontres. Le Français Rudy Gobert a été particulièrement effiace dans la victoire des siens avec 18 points à 8/9 aux tirs, 12 rebonds, 3 passes, 3 contres et 4 ballons perdus. Son coéquipier Donovan Mitchell a brillé : 36 points et 9 assists.

Les deux autres Français engagés sur les terrains NBA s'affrontaient cette nuit. Les Pistons de Sékou Doumbouya recevaient les Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot. Le premier a pris l'ascendant sur le second. Malgré ses six minutes sur le parquet, Sékou Doumbouya l'a emporté (122-111). Il a inscrit seulement deux points à 100% aux shoots. Dans l'équipe adverse, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué nettement plus avec 20 minutes, le deuxième temps de jeu du banc de Brooklyn derrière les 26 minutes de Bruce Brown. TLC a compilé 3 points à 1/3 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive.

Frank Ntilikina et Evan Fournier n'ont, pour leur part, pas joué cette nuit pour deux raisons différentes. Le Frenchie de New York était absent pour cause de protocole de sécurité et de prévention concernant la Covid-19. L'ex-Strasbourgeois n'a pas été testé positif mais a été considéré comme cas contact d'une personne positive. Ntilikina n'est de toute façon plus intégré à la rotation et le retour de Derrick Rose (14 points et 3 passes) à Big Apple ne risque pas de changer la donne. Les Knicks se sont inclinés de peu contre Miami (98-96).

Evan Fournier doit lui toujours gérer ses problèmes de dos. Le natif du Val-de-Marne avait loupé déjà neuf rencontres successives en début de saison avant de retrouver le chemin des parquets. Mais ses spasmes au dos semblent ressurgir. Fournier n'avait pas joué samedi dernier, ne s'est pas entraîné ce lundi et a logiquement déclaré forfait hier soir. Le Magic d'Orlando est tombé contre Portland malgré les 27 points et 15 rebonds de son ami Nikola Vucevic.