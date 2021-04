Gobert primordial dans le comeback du Jazz contre Indiana, Détroit remporte le match des Frenchies

NBA

Dans un match très compliqué face aux Indiana Pacers, le Jazz d'Utah a dû s'employer pour remporter la victoire. Après avoir compté jusqu'à 17 points de retard dans le deuxième quart-temps, les hommes de Quin Snyder ont sorti les barbelés en défense, en deuxième mi-temps, notamment après la sortie sur blessure de Donovan Mitchell. Dans le comeback de Jazz, Rudy Gobert a été énorme (13 points à 6/7 aux tirs, 23 rebonds et 4 contres en 37 minutes). Victoire du Jazz 119-111.

Une fois encore, 4 Français étaient sur le même parquet dans le match opposant Oklahoma City à Détroit. Killian Hayes et Sekou Doumbouya étaient tous les deux dans le 5 de départ pour aider Détroit à l'emporter, 110-104. L'ancien meneur de Cholet a une nouvelle fois fait un match plein. En 26 minutes, Killian Hayes termine avec 9 points à 3/10 aux tirs, 4 rebonds, 7 passes décisives et 5 interceptions. Sekou Doumbouya lui, est encore à la peine avec 8 points à 2/6 aux tirs, 1 rebond et 3 passes décisives en 23 minutes. Côté Thunder, Théo Maledon termine la partie avec 8 points mais 3/14 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions, en 29 minutes. A ses côtés, Jaylen Hoard compile 1 point, 5 rebonds et 3 passes décisives en 10 minutes.

Le choc de la soirée opposait les Los Angeles Clippers aux Philadelphie 76ers. L'ailier français, Nicolas Batum, a fini avec 3 points à 1/6 aux tirs, 8 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes. Les 37 points de Paul George n'ont pas été suffisants face à Joël Embiid (36 points et 14 rebonds) et les Sixers. Victoire de Philly 106-103.

Face à Charlotte, les Brooklyn Nets se sont imposés 130-115, dans un match dominé du début à la fin. L'arrière français, Timothé Luwawu-Cabarrot, à la peine sur son adresse aux tirs ces derniers temps, n'a joué que 10 minutes pour 6 points à 2/5 aux tirs.

De son côté, Killian Tillie a retrouvé les parquets dans la victoire de Memphis contre Chicago, 126-115. Le rookie a eu le droit a un temps de jeu conséquent (22 minutes minutes), qu'il a rentabilisé avec 6 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Chez les Bulls, Adam Mokoka n'est pas rentré en jeu.

Pour finir, dans le récital de Julius Randle (44 points, 10 rebonds et 7 passes décisives), Frank Ntlikina a mis sa pierre à l'édifice pour venir à bout des Mavericks de Luka Doncic (19 passes décisives, record en carrière). Victoire des Knicks 117-109.