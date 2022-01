Gobert snobé en attaque par Utah, Maledon de retour en G-League

NBA

De retour contre Denver, Rudy Gobert avait pu guider Utah vers la victoire. Mais ce lundi lors du "Martin Luther King Day", le Jazz s'est de nouveau incliné (101-95). Il faut dire que l'équipe de Quin Snyder a abusé du tir à 3-points sur le parquet des Los Angeles Lakers, sans grande réussite (12/46). Pourtant, Rudy Gobert réalisait encore un bon match (19 points à 6/8 aux tirs, 16 rebonds et 3 contres en 37 minutes). Mais il a enchaîné les aller-retour sans beaucoup voir la balle, malgré ses nombreuses poses d'écran pour créer des décalages dans la défense adverse. A tel point qu'il n'a pas pris le moindre tir dans le premier quart-temps, malgré un temps de jeu conséquent.

Théo Maledon renvoyé en G-League

Dans les autres matches, outre la grosse performance de Nicolas Batum (32 points, tous inscrits en deuxième mi-temps), Evan Fournier a connu une mauvaise soirée. New York a perdu 97-87 contre Charlotte à domicile et l'arrière français a manqué d'adresse (6 points à 2/9 aux tirs et 2 passes décisives en 25 minutes). Les autres Français ont été peu responsabilisés. Timothé Luwawu-Cabarrot s'est contenté de 4 minutes lors de la victoire d'Atlanta contre Milwaukee (121-114). Frank Ntilikina a lui passé 8 minutes sur le parquet (3 points à 1/3 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive) lors du succès de Dallas face à Oklahoma City (104-102). Pour le Thunder, Théo Maledon n'était pas là puisqu'il a été renvoyé en G-League. Ni lui (10 points à 2/8, 5 rebonds et 3 passes décisives) ni Jaylen Hoard (4 points à 2/2 aux tirs et 2 rebonds en 15 minutes) n'ont pu aider le Blue à tenir tête aux Texas Legends (défaite 117-94). Enfin, Killian Tillie, en protocole COVID-19, n'a pas joué lors de la victoire de Memphis face à Chicago.