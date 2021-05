Gobert solide, Doumbouya et Hayes s'expriment encore

NBA

De nouveau leader à l'Ouest (50 victoires, 18 défaites) devant Phoenix (48 victoires, 19 défaites), le Jazz d'Utah ne veut pas abandonner cette place qui lui permettra d'avoir l'avantage du terrain lors de tous les playoffs. Samedi soir, l'équipe de Salt Lake City s'est jouée des Rockets de Houston et s'est imposée 124 à 116. Georges Niang a égalé son record en carrière avec 24 points alors que Rudy Gobert a signé son traditionnel double-double (13 points à 6/9 aux tirs, 14 rebonds et 3 contres en 31 minutes). Malgré les absences de Donovan Mitchell et Mike Conley Jr., le Jazz vient de signer 5 victoires de suite à la maison.

Dans les autres rencontres, Oklahoma City a encore largement perdu, cette fois contre les Golden State Warriors (136 à 97) de Stephen Curry (49 points en 29 minutes). Théo Maledon a cumulé 10 points à 4/12 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes alors que Jaylen Hoard a marqué 13 points à 5/11 en plus de prendre 2 rebonds et donner 3 passes décisives en 24 minutes.

Opposé au leader de la conférence Est, Philadelphie, Détroit s'est incliné 118 à 104 ce samedi. Les Pistons ont fait la course derrière après un premier quart-temps raté (34-17). Sekou Doumbouya (12 points à 5/10 et 4 rebonds en 22 minutes) et Killian Hayes (10 points à 4/8 et 6 passes décisives en 21 minutes) ont encore réussi à s'exprimer en sortie de banc.

Enfin, Timothé Luwawu-Cabarrot n'est pas entré en jeu dans le choc entre Denver et Brooklyn, remporté par les Nets 125 à 119 dans le Colorado.