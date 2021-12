Gobert toujours dominateur, 14 points pour Ntilikina

NBA

Les matches se suivent et Rudy Gobert continue de dominer. Jeudi soir, l'international français a cumulé 20 points à 8/14 aux tirs, 17 rebonds, 2 passes décisives et 4 contres en 35 minutes lors de la victoire du Jazz d'Utah 128 à 116 contre Minnesota. Après 30 matches, le Picard tourne à 15,4 points à 72,3% de réussite aux tirs, 15,4 rebonds, 1,1 passe décisive et 2,2 contres en 32 minutes.



Double-double mode activé



20 POINTS

17 REBONDS

2 AST / 4 BLK



Victoire 116-128 face aux Timberwolves #TakeNote @rudygobert | @utahjazz pic.twitter.com/iBNqKLIvri — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2021

En revanche, Evan Fournier a manqué d'adresse pour New York contre Washington D.C. L'arrière a fini à 8 points à 2/13 et 3 rebonds en 38 minutes aux côtés d'un Kemba Walker retrouvé (44 points à 14/27, 9 rebonds et 8 passes décisives). Mais les Knicks se sont inclinés 124 à 117 à domicile.

Corner 3.



Evan Fournier pic.twitter.com/ZKcjvpWZFQ — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2021

Toujours responsabilisé en l'absence de plusieurs joueurs, Frank Ntilikina était titulaire pour Dallas contre Milwaukee. Face aux champions en titre privés de Giannis Antetokounmpo, il a joué 38 minutes pour 14 points à 5/16 aux tirs (dont 2/10 à 3-points) et 5 passes décisives. Les Mavericks ont perdu à domicile 102 à 95.





14 PTS / 5 AST / 2 STL #MFFL s'incline 102-95 face aux Bucks pic.twitter.com/KKVKY11dVR — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2021

Toujours malade, Killian Hayes (Détroit) n'a pas joué, de même que Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta), qui est lui entré en protocole COVID-19. Killian Tillie (Memphis), Yves Pons (Memphis), Théo Maledon (Oklahoma City) et Petr Cornelie (Denver) étaient eux sur le banc, mais ne sont pas entrés.