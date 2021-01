Gobert toujours en déficit d'adresse mais vainqueur, TLC continue

NBA

Le Jazz a signé sa troisième victoire de suite en s'imposant 117-87 sur de Cleveland. Utah a fait l'écart petit à petit, remportant tous les quart-temps. Rudy Gobert a une nouvelle fois manqué d'adresse (4 points à 2/7 aux tirs et 10 rebonds en 25 minutes). Mais le plus important pour lui est bien sûr la victoire des siens, la 7e en 11 rencontres.

Toujours sans Kyrie Irving (pour raisons personnelles), les Brooklyn Nets de Kevin Durant (34 points, 13 passes décisives et 9 rebonds) ont équilibré leur bilan (6 victoires et 6 défaites) en s'imposant 122-116 à domicile contre les Denver Nuggets. En sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot a apporté une bonne contribution (11 points à 3/6 aux tirs et 2 passes décisives en 23 minutes).

Enfin, Théo Maledon a été discret (4 points à 2/5, 2 rebonds, 1 passe décisive et 3 balles perdues en 15 minutes) lors de la défaite du Thunder contre San Antonio (102-112).

Autrement, les Sixers de Philadelphie ont battu Miami après prolongation (137-134). Mais Vincent Poirier, confiné car cas contact, n'a pas joué.