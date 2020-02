Gobert très propre, Fournier performant

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Après une série de cinq défaites, Utah vient d'enchaîner trois succès. Cette fois, le Jazz s'est imposé à Dallas (119-123), qui jouait sans Luka Doncic. Les joueurs de Quyn Snyder ont pu compter sur un Rudy Gobert très propre. Le pivot français a fini à 17 points à 7/7 aux tirs et 16 rebonds en 36 minutes.

Evan Fournier a également été performant (22 points à 9/17, 3 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes) et Orlando l'a emporté 135-126 contre Atlanta. Une victoire qui fait du bien après cinq défaites de suite à la maison. Le Magic a notamment marqué 79 points en deuxième mi-temps.

Juste devant au classement à l'Est, Brooklyn s'est imposé d'un point (105-106) à Indianapolis sur un panier à 3-points de Spencer Dinwiddie à 5,2 secondes de la fin. En sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 10 points à 2/5 aux tirs et 5/6 aux lancers francs, pris 2 rebonds et piqué 2 ballons.

En sortie de banc là-aussi, Sekou Doumbouya a cumulé 4 points à 2/8 et 4 rebonds en 19 minutes dans une triste défaite de Détroit contre Charlotte (76-87) à domicile. Nicolas Batum n'a pas joué.

Enfin, grosse défaite également pour Phoenix chez les Los Angeles Lakers, avec un petit match d'Elie Okobo (0 point à 0/3 et 2 rebonds en 16 minutes).