Grosse réaction d'Evan Fournier lors victoire des Knicks

NBA

Auteur de 2 points lors de la défaite des Knicks sur le dernier match contre Golden State, Evan Fournier avait été vivement critiqué. L'international français avait sans doute à coeur de bien faire et de montrer qu'il peut apporter à New York. C'est lors du déplacement de son équipe à Houston que l'arrière a bien fait les choses. Il a réussi 8 de ses 12 tentatives de tirs, avec un 50% à 3-points (3/6), pour finir à 23 points et 3 passes décisives en 28 minutes. De manière générale, le gros match des Knicks à 3-points (17/36) et leur domination au rebond (40 prises à 29) les aura mis sur de bons rails pour aller chercher leur 13e victoire, en 29 rencontres.

Autre Français à avoir joué ce jeudi, Killian Hayes s'est montré très discret (2 points à 1/3, 1 rebond et 1 passe décisive en 29 minutes) lors de la défaite de Détroit chez les Indiana Pacers (122-113).