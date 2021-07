Guidés par Kris Middleton, les Bucks égalisent contre Phoenix en finales NBA

NBA

Les Bucks recollent aux Suns en Finales NBA. Après deux défaites concédés à Phoenix, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (26 points à 11/19 de réussite aux tirs, 14 rebonds et 8 passes décisives) ont empoché un quatrième match capital (109-103) dans la course à la bague, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur leur parquet.

Alors que le match précédent s'était soldé sur un succès aisé de Milwaukee (120-100), l'acte 4 a livré sa part d'incertitudes, de désordre et de moments épiques. Comme ce fut le cas du contre du double MVP grec à 1 minute 20 terme (101-99), sur un alley-oop en direction de DeAndre Ayton. Ou quelques secondes plus tard, lorsque le gestionnaire Chris Paul (10 points à 5/13 aux tirs, 4 rebonds et 7 passes décisives), majestueux depuis le début des Playoffs, laissa échapper un ballon capital. Le si discret lieutenant d'Antetokounmpo, Kris Middleton (40 points à 15/33 de réussite aux tirs, 6 rebonds et 4 passes décisives), alla conclure une contre-attaque menée par Jrue Holiday (103-99). Les 38e et 39e points de l'ailier All-Star, avant d'inscrire un point sur lancer-franc. Décisif. Jusque-là, il s'était livré à un duel d'esthètes avec Devin Booker, auteur de 42 points à 17/28 aux tirs.

Tirs à mi-distance, 3-points en sortie d'écran, pénétrations... Les deux joueurs ont convoqué toute la panoplie du scoreur. Une succession de paniers difficiles, mais en dernier ressort la victoire du plus expérimenté Middleton (29 ans). Sans doute devra-t-il réitérer ce type de performance dans les prochains matchs. Cela commence dès samedi, lors du match 5, qui se déroulera dans l'Arizona.