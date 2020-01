Houston appelle William Howard pour la première fois

Engagé par les Houston Rockets via un "two-way contract" fin décembre, l'ailier français William Howard est jusqu'ici resté avec l'équipe évoluant en G-League, les Rio Grande Vipers. Mais pour la première fois, la franchise NBA l'a fait rejoindre son équipe mercredi. "Je pense que je serai là pour le road trip (à Minneapolis vendredi, Denver dimanche, Salt Lake City lundi et Portland mercredi). Après ça, je ne sais pas", a-t-il commenté au Houston Chronicle.

William Howard IS at Toyota Center tonight, but he's not on the active #Rockets roster. Would be a lot to ask, since he played for the Vipers yesterday and just arrived in Houston.



However, he could be activated during the upcoming four-game road trip:https://t.co/9LKWkM6H6k