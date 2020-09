Houston de justesse dans le match 7 contre OKC, Miami bat encore Milwaukee

NBA

Crédit photo : Houston Rockets

C'était le dernier match du premier tour des playoffs NBA. Houston a battu Oklahoma City 104 à 102 dans le match 7 entre les deux formations. La partie a été très serrée avec pour le Thunder l'énorme match du jeune Québécois Luguentz Dort (30 points à 10/21 aux tirs) et le triple-double (le premier à le faire à son âge dans un match 7) du vétéran Chris Paul (19 points, 11 rebonds et 12 passes décisives en 40 minutes). Mais si James Harden est passé à côté (17 points à 4/15 aux tirs, dont 1/9 à 3-points), il a trouvé des relais (trois joueurs à 20 ou 21 points) et a réalisé un contre décisif sur Dort en toute fin de rencontre. Les Texans devront maintenant croiser le fer avec les Los Angeles Lakers.

Dans le match 2 du premier tour entre Miami et Milwaukee, le Heat a remporté son sixième match (116-114) de playoffs en six rencontres. Les Floridiens ont souvent été devant avec encore un grand Goran Dragic (23 points à 8/18, 5 rebonds et 4 passes décisives en 34 minutes) mais les Bucks se sont démenés dans les 7,7 dernières secondes pour revenir. Ils ont même égalisé après trois lancer-francs marqués par Kris Middleton mais sur le dernier tir de Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo a laissé trainé sa main gauche, de quoi provoquer un coup de sifflet. Butler, auteur d'un 2/2 sur la ligne, a ainsi permis aux siens de mener 2-0.