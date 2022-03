Hugo Benitez candidat à la Draft NBA 2022

Meneur de la JL Bourg, Hugo Benitez (1,88 m, 21 ans) s'est déclaré à la Draft NBA 2022 a annoncé son agent Herman Manakyan à DraftExpress. Le Catalan fait partie des meilleurs joueurs de la génération 2001 et cette action va lui permettre d'un peu mieux se faire connaître outre-Atlantique et pourquoi pas aller sur place réaliser quelques work-outs. Si aucune franchise n'accroche au point de le drafter cette saison, l'ancien d'USA Toulouges pourra retirer son nom, lui qui sera automatiquement éligible en 2023.

Hugo Benitez will declare for the 2022 NBA Draft, his agent Herman Manakyan told ESPN. The 21-year old French PG is having a strong season in the EuroCup and domestic league with JL Bourg en Bresse, shooting 39% for 3, playing good defense and showing great maturity in PNR. https://t.co/CLC805c6mj