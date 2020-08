Ian Mahinmi, qui n'a toujours pas joué dans la bulle : "Utiliser ces matchs pour faire jouer les jeunes"

NBA

Il se dit prêt physiquement, mais Ian Mahinmi ne joue pas depuis la reprise de la NBA. Dans une équipe de Washington neuvième à l'Est et hors-course pour l'éventuel play-in (barrage entre le 8e et le 9e si l’écart au classement est inférieur à 4 matchs), l'intérieur français est systématiquement laissé de côté. Le vétéran (33 ans), précieux en première partie de saison (7,4 points et 5,7 rebonds), aurait pourtant pu apporter de l'expérience à des Wizards dans le dur, qui plus est en l'absence de leurs leaders Bradley Beal et John Wall. Mais alors que la franchise n'avait quasiment aucune chance de se qualifier, le coach Scott Brooks a fait le choix de donner du temps à ses jeunes joueurs. C'est ce que Mahinmi a confié dans une interview accordée au média First Team.

"Ce sont les décisions du coach. C'est très difficile pour moi de dire pourquoi je ne joue pas. Je suis arrivé dans cette bulle, je me sens bien, je n'ai pas de pépins physiques. Mon approche est toujours la même, que je joue ou non, c'est d'être prêt et de pouvoir évoluer à un niveau très haut. Donc moi, je me suis préparé mais je pense que le challenge qui était devant nous a poussé le coach à se poser des questions. Voilà où on est actuellement, voilà où on peut essayer d'arriver et donc, comment est-ce qu'on peut tirer le maximum de cette expérience ? Ce que j'y comprends, c'est que si on veut vraiment atteindre le match de barrage, pourquoi ne pas utiliser ce temps dans la bulle et ces huit matchs pour faire progresser ces jeunes qui ont besoin de cette expérience. Ça va aussi peut-être donner l'opportunité de voir ce qu'il y a chez certains joueurs que l'on a très peu vu cette année. Moi, après 13 ans dans la Ligue, si tu ne sais pas ce que je suis capable d'apporter, tu ne le sauras jamais."

Est-ce que le fait d'être en fin de contrat joue contre lui ? Ian Mahinmi écarte l'hypothèse et balaye égalmement les questions sur son avenir, préférant se "laisser du temps avant de parler de l'année prochaine".