Ian Mahinmi prend sa retraite de joueur professionnel

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo :

Invité de NBA Extra, l'émission NBA de beIN Sports, Ian Mahinmi a annoncé prendre sa retraite de joueur professionnel de basketball, à l'âge de 34 ans.

28e choix de la Draft NBA 2005, le pivot normand, qui a découvert le basket au collège à Rouen, a rejoint la grande ligue en 2007. Là-bas, il a passé en tout 13 saisons, puisqu'il n'a pas joué sur la saison 2020-2021. Il a notamment remporté le titre NBA en 2011, avec Dallas, marquant un panier mémorable sur le buzzer de la fin du troisième quart-temps lors du match de la gagne. Autrement, il a réalisé d'excellentes saisons, aussi bien collectivement (deux fois finalistes de conférence) qu'individuellement (9,3 points et 7,1 rebonds en 2015-2016), avec les Indiana Pacers.

Reconnu pour être un joueur à fort impact défensif, il était également loué pour son état d'esprit. De nature calme, intelligente et agréable, il avait un vrai apport dans un vestiaire. Malheureusement, il n'a pas pu mettre à profit toutes ces qualités en équipe de France. S'il a participé à l'Euro 2009 et la Coupe du Monde 2010 en début de carrière (pour un total de 32 sélections), derrière il n'a plus été rappelé en Bleu ou a du renoncer lorsqu'il a été convoqué, comme avant la Coupe du Monde 2014 à cause d'une blessure.

Déjà entrepreneur pendant sa carrière, dans la mode, la restauration mais aussi le basketball professionnel (il figure parmi les dirigeants du Rouen Métropole Basket), Ian Mahinmi va connaître une riche après-carrière. Il figure parmi les investisseurs de NBA Africa, qui gère avec la FIBA la Basketball Africa League (BAL).