Igor Kokoskov à Dallas, pour aider Luka Doncic et les Mavs

Coach de Luka Doncic à l’EuroBasket 2017, Igor Kokoskov (49 ans) avait conduit la Slovénie au titre de champion d’Europe. Depuis, l’Américano-Serbe était devenu le premier européen à être devenu coach principal d’une franchise NBA, après avoir longtemps été assistant-coach dans la grande ligue. Seulement, après sa seule saison à la tête des Phoenix Suns, en 2018-2019, la franchise de l'Arizona a coupé l’ancien sélectionneur de la Géorgie. Depuis, ce dernier était rentré en Europe, succédant à Sasa Djordjevic à la tête de la sélection serbe en 2019 et à Zeljko Obradovic au Fenerbahçe Istanbul un an plus tard. Après avoir échoué à qualifier les Serbes aux Jeux olympiques de Tokyo ainsi que le Fenerbahçe au Final Four de l’EuroLeague, Igor Kokoskov va faire son retour en NBA. Selon Marc Stein, il va devenir l’assistant-coach de Jason Kidd aux Dallas Mavericks, encadrant ainsi de nouveau Luka Doncic.

