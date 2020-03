Il y a 10 ans, Rodrigue Beaubois plantait 40 points sur un match NBA

NBA

En matière de talent offensif, celui de Rodrigue Beaubois (1,88 m, 32 ans) se pose à la table des plus grands dans l'histoire du basketball français. L'arrière formé au New Star en Guadeloupe puis à Cholet Basket dans les Mauges s'est fait drafter à la 25e position de la Draft NBA 2009.

Brillant en Summer League à Las Vegas (17 points de moyenne), il est rapidement titularisé par Dallas en l'absence de Josh Howard. Relégué sur le banc des Mavs, parfois même pas utilisé, il est de nouveau responsabilisé en mars (14 entrées sur 15 matchs, dont 2 titularisations) alors que le coach Rick Carlisle repose ses cadres en prévision des playoffs. De quoi prendre confiance, monter en régime et réaliser une énorme performance le 27 mars 2010 en marquant pas moins de 40 points à 9/11 à 3-points lors d'un déplacement chez les Golden State Warriors du jeune Stephen Curry et de Ronny Turiaf. Il s'agit toujours à ce jour de la deuxième plus grosse performance d'un joueur français derrière les 55 points de Tony Parker (le 5 novembre 2008 contre Minnesota).

Une "deuxième carrière" réussie en Europe

Au final, "Roddy B" aura tourné à 7,1 points en 12 minutes de moyenne seulement sur sa saison rookie chez une équipe compétitive. Derrière, la faute à des pépins physiques notamment, il n'a pas confirmé en NBA et a du revenir en Europe. Où il a trouvé une deuxième carrière. Son côté "smooth" (fluide/lisse) en attaque, son tir soyeux, font de lui un vrai "impact player" en sortie de banc chez l'Anadolu Efes Istanbul, peut-être la meilleure équipe d'Europe en 2019/20, en relai des stars que sont Shane Larkin et Vasilije Misic.