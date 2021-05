Inarrêtable face à Brooklyn, Tatum permet à Boston de rester en vie

NBA

Tatum le récidiviste ! Après avoir inscrit 53 points face à Minnesota et 60 face à San Antonio en saison régulière, puis 50 points face à Washington en play-in, le voilà auteur de 50 points face à Brooklyn en play-offs. Ses performances, toutes réalisées au TD Garden, ont mené Boston vers la victoire à chaque fois. Et la règle n'a pas été dérogée cette nuit face aux banlieusards new-yorkais, lors de ce 3e match du 1er tour. En plus de ses 50 points, il a capté 6 rebonds et délivré 7 passes en 41 minutes.

L'ailier de 23 ans, faut-il le rappeler, formé à Duke, rentre un peu plus dans l'histoire de la NBA. Il est devenu le 3e plus jeune joueur de l'histoire à inscrire 50 points en play-offs, après Rick Barry : 23 ans - 21 jours (1967) et Michael Jordan : 23 ans - 62 jours (1986). Tatum a lui 23 ans et 86 jours.

Autre cercle très fermé auquel il appartient, ce sont les joueurs ayant compilé 50 points ou +, 5 rebonds ou +, 5 passes ou + en playoffs. Cet exploit est très rare puisque 6 joueurs ont réussi cela auparavant : Kobe Bryant, Vince Carter, Damian Lillard, Kevin Durant, Donovan Mitchell et Jamal Murray.

Une performance indispensable pour les Celtics. Car malgré son coup de chaud, son équipe n'a gagné que de 6 points. Autant dire que sans ce grand match de sa part, Boston n'aurait surement pas remporté cette rencontre et le score aurait été de 3-0. Dans l'ombre, Evan Fournier s'est montré convaincant et efficace avec 17 points à 50% aux tirs, 5 rebonds et 2 passes en 37 minutes.

Cette nuit toujours, Nicolas Batum et les Los Angeles Clippers se sont imposés à Dallas. À l'image de Boston mené 2-0 avant la 3e rencontre, les Angelinos réduisent l'écart. Ils ont été porté par le duo Leonard-George (65 points, 15 rebonds et 7 passes). Nicolas Batum a compilé 8 points à 3/5 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes en 27 minutes. En face, Doncic était bien trop isolé avec 44 points, le seul à 20 points ou + de son équipe.

Enfin, Frank Ntilikina n'est pas entré en jeu dans la défaite d'Atlanta à New York. Les Hawks mènent 2-1 à présent.

Les résultats de cette nuit :