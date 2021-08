Isaia Cordinier vers le camp d'entraînement de Brooklyn

C'était attendu depuis l'arrivée de Thomas Wimbush, dernier élément de l'effectif de Nanterre pour la saison à venir, mais cela semble déromais acté : Isaïa Cordinier (1,96 m, 24 ans) a publié ce mercredi 25 août un message de remerciement au club des Hauts-de-Seine, signe de son départ. Après deux saisons avec Nanterre 92, celui qui intéressait le Zalgiris Kaunas et le Maccabi Tel Aviv la saison dernière pourrait finalement goûter à la NBA l'an prochain. L'ultra-athlétique Cordinier devrait rejoindre le training camp des Nets de Brooklyn cet été, franchise qui possède toujours ses droits NBA.

He will be on Nets training camp for sure @NetsDaily