Ishmail Wainright : "Je ne veux pas repartir, je veux rester ici, en NBA"

Fraîchement débarqué aux Raptors de Toronto pour deux ans, Ishmail Wainright (1,96 m, 26 ans) réalise une belle entrée en matière avec la Summer League de Las Vegas. Joueur au parcours atypique, ce poste 4/3 a gravi les échelons pour décrocher une place en NBA, et compte bien y poser définitivement ses bagages. À la suite de cette partie, l'international ougandais s'est exprimé au micro de Yahoo Sports Canada sur les difficultés qu'il a éprouvées sur le plan émotionnel lorsqu'il vivait éloigné de sa famille, afin de jouer en Europe.

Très ému au moment d'évoquer son parcours de l'Europe vers la NBA, Ish Wainright a souligné l'importance de son entourage et particulièrement de ses anciens coéquipiers de l'université de Baylor, qui foulent déjà depuis plusieurs années les parquets de NBA.

"Je viens tout juste de jouer contre Justin Anderson avec qui j'étais au lycée, c'est incroyable de pouvoir être sur le même terrain que lui aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir des gars qui m'ont poussé et encouragé à venir en NBA. Je pense à Taurean Prince (Minnesota) et Royce O'Neale (Utah), avec qui j'étais coéquipier à Baylor et avec qui je parle souvent. Ils m'encouragent tous les jours. On se soutient mutuellement. Baylor est une famille."

